У Києві за добу зафіксували 177 випадків COVID-19, померли - 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Києві за минулу добу підтверджено 177 (загалом 196 346) нових випадків захворювання на коронавірус, 17 (загалом 4 643) пацієнтів померли, повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Захворіли 100 жінок віком від 20 до 90 років, 68 чоловіків віком від 19 до 93 років, 7 дівчаток від 1 до 16 років та 2 хлопчики від 1 до 7 років.
Госпіталізовано 34 хворих на коронавірус, крім того, 151 особу госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями. За добу 1 (загалом 124 435) громадянин подолав коронавірус.
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (36), Дніпровському (25) та в Дарницькому (22).
Доповнення
Київ від 1 травня вийшов із суворого локдауну. У місті дозволили роботу закладів харчування, кінотеатрів та ринків.
Столиця перейшла до “помаранчевої” карантинної зони, а тому в місті послабили карантин. Від 5 травня в столиці також відновлюється навчання у школах, дитсадках, училищах та ВНЗ.
Додамо
В Україні станом на 2 травня зафіксовано 5 094 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом вже 2,083 млн випадків.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.