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В Киеве за сутки зафиксировали 177 случаев COVID-19, умерли - 17 человек

В Киеве за сутки зафиксировали 177 случаев COVID-19, умерли - 17 человек

Киев  •  УНН

 • 15769 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки подтверждено 177 (всего 196 346) новых случаев заболевания на коронавирус, 17 (всего 4 643) пациентов умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Заболели 100 женщин в возрасте от 20 до 90 лет, 68 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет, 7 девочек от 1 до 16 лет и 2 мальчика от 1 до 7 лет.

Госпитализированы 34 больных на коронавирус, кроме того, 151 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями. За сутки 1 (всего 124 435) гражданин преодолел коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (36), Днепровском (25) и в Дарницком (22).

Дополнение

Киев от 1 мая вышел из строгого локдауна. В городе позволили работу заведений питания, кинотеатров и рынков.

Столица перешла к “оранжевой” карантинной зоне, а потому в городе ослабили карантин. С 5 мая в столице также возобновляется учеба в школах, детсадах, училищах и вузах.

Добавим

В Украине по состоянию на 2 мая зафиксировано 5 094 новых случаев коронавирусной болезни. В общем уже 2,083 млн случаев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

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