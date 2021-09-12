У Києві за добу виявили майже 200 випадків COVID-19. Три особи померло
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. В Києві станом на 12 вересня виявили 193 випадки захворювання на коронавірус. З початку пандемії у столиці COVID-19 перехворіли 227 695 людей. Про це інформує мер Києва Віталій Кличко у Facebook, передає УНН.
Деталі
За останню добу захворіли:
-
- 113 жінок віком від 19 до 86 років;
-
- 63 чоловіки віком від 21 до 84 років;
-
- 5 дівчаток від 9 до 13 років і 12 хлопчиків від 7 місяців до 16 років.
-
Зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу. Загалом від початку пандемії в столиці померло 5 307 осіб.
"28 госпіталізованих хворих на коронавірус. 58 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що 77 осіб подолали коронавірус (загалом 218 197).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Святошинському (55), Подільському (43), в Шевченківському та Оболонському (по 20).
Додамо
В Україні станом на 11 вересня зафіксовано 2 196 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (193), Чернівецькій (189), Харківській (182), Тернопільській (173) та Дніпропетровській (172) областях.