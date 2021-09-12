В Киеве за сутки обнаружили почти 200 случаев COVID-19. Три человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Киеве по состоянию на 12 сентября обнаружили 193 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в столице COVID-19 переболели 227 695 человек. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, передает УНН.
Детали
За последние сутки заболели:
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- 113 женщин в возрасте от 19 до 86 лет;
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- 63 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет;
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- 5 девочек от 9 до 13 лет и 12 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.
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Зафиксировано 3 летальных случая от коронавируса. Всего с начала пандемии в столице умерло 5 307 человек.
"28 госпитализированных больных коронавирусом. 58 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что 77 человек преодолели коронавирус (всего 218 197).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (55), Подольском (43), в Шевченковском и Оболонском (по 20).
Добавим
В Украине по состоянию на 11 сентября зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.