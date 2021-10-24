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У Києві за добу виявили близько тисячу хворих на COVID-19, померло 27 осіб

Київ • УНН

 • 18933 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 998 хворих на коронавірус. Внаслідок хвороби померло 27 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Facebook, передає УНН.

У Києві за добу виявили близько тисячу хворих на COVID-19, померло 27 осіб

Цитата

“+998 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 251 240). +27 летальних випадків від вірусу (загалом 5873). +322 подолали коронавірус (загалом 226 388)”, — написав Кличко.

Деталі

Кличко зазначив, що померли за минулу добу:

• 15 жінок від 40 до 89 років
• 12 чоловіків від 56 до 84 років

Так, за добу захворіли:

• 557 жінок віком від 18 до 100 років
• 350 чоловіків віком від 18 до 87 років
• 50 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 41 хлопчик від 1 місяця до 17 років

Також він повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 145 хворих на коронавірус. А також 327 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (191), Деснянському (141) та в Дніпровському (138)”, — розповів мер.

Доповнення

Київ поки що перебуває в “помаранчевій” зоні, але ситуація складна. І динаміка розповсюдження вірусу — невтішна.

Тому Віталій Кличко розповів про обмеження, які діятимуть в Києві, коли місто потрапить до “червоної зони”.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 2,76 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 жовтня, — понад 20,7 тисяч, трохи менше вчорашнього показника. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, що на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу — 386.

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