У Києві за добу виявили близько тисячу хворих на COVID-19, померло 27 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 998 хворих на коронавірус. Внаслідок хвороби померло 27 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у Facebook, передає УНН.
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“+998 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 251 240). +27 летальних випадків від вірусу (загалом 5873). +322 подолали коронавірус (загалом 226 388)”, — написав Кличко.
Деталі
Кличко зазначив, що померли за минулу добу:
• 15 жінок від 40 до 89 років
• 12 чоловіків від 56 до 84 років
Так, за добу захворіли:
• 557 жінок віком від 18 до 100 років
• 350 чоловіків віком від 18 до 87 років
• 50 дівчаток від 2 місяців до 17 років і 41 хлопчик від 1 місяця до 17 років
Також він повідомив, що до лікарень столиці госпіталізували 145 хворих на коронавірус. А також 327 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
“Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (191), Деснянському (141) та в Дніпровському (138)”, — розповів мер.
Доповнення
Київ поки що перебуває в “помаранчевій” зоні, але ситуація складна. І динаміка розповсюдження вірусу — невтішна.
Тому Віталій Кличко розповів про обмеження, які діятимуть в Києві, коли місто потрапить до “червоної зони”.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 2,76 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 23 жовтня, — понад 20,7 тисяч, трохи менше вчорашнього показника. Госпіталізовано за добу при цьому 5,3 тисячі осіб, що на рівні попереднього дня. Летальних випадків за добу — 386.