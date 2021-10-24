В Киеве за сутки обнаружили около тысячи больных COVID-19, умерло 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 998 больных коронавирусом. Вследствие болезни умерло 27 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, передает УНН.
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“+998 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 251 240). +27 летальных случаев от вируса (всего 5873). +322 преодолели коронавирус (всего 226 388)”, — написал Кличко.
Детали
Кличко отметил, что умерли за минувшие сутки:
• 15 женщин от 40 до 89 лет
• 12 мужчин от 56 до 84 лет
Так, за сутки заболели:
• 557 женщин в возрасте от 18 до 100 лет
• 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
• 50 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 41 мальчик от 1 месяца до 17 лет
Также он сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 145 больных коронавирусом. А также 327 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (191), Деснянском (141) и в Днепровском (138)”, — рассказал мэр.
Дополнение
Киев пока находится в “оранжевой” зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса — неутешительная.
Поэтому Виталий Кличко рассказал об ограничениях, которые будут действовать в Киеве, когда город попадет в “красную зону”.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 2,76 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 октября, — более 20,7 тысяч, чуть меньше вчерашнего показателя. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — 386.