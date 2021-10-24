В Киеве за сутки обнаружили около тысячи больных COVID-19, умерло 27 человек

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27774 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 58872 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77365 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231284 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132417 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400769 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316831 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215453 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245134 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255709 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11362 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22017 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 4716 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

01:11 • 3866 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10180 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 564 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10224 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140316 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231282 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400768 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13378 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22132 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51021 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75366 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60223 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В Киеве за сутки обнаружили около тысячи больных COVID-19, умерло 27 человек

Киев • УНН

 • 18933 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 998 больных коронавирусом. Вследствие болезни умерло 27 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в Facebook, передает УНН.

В Киеве за сутки обнаружили около тысячи больных COVID-19, умерло 27 человек

Цитата

“+998 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 251 240). +27 летальных случаев от вируса (всего 5873). +322 преодолели коронавирус (всего 226 388)”, — написал Кличко.

Детали

Кличко отметил, что умерли за минувшие сутки:

• 15 женщин от 40 до 89 лет
• 12 мужчин от 56 до 84 лет

Так, за сутки заболели:

• 557 женщин в возрасте от 18 до 100 лет
• 350 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
• 50 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 41 мальчик от 1 месяца до 17 лет

Также он сообщил, что в больницы столицы госпитализировали 145 больных коронавирусом. А также 327 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (191), Деснянском (141) и в Днепровском (138)”, — рассказал мэр.

Дополнение

Киев пока находится в “оранжевой” зоне, но ситуация сложная. И динамика распространения вируса — неутешительная.

Поэтому Виталий Кличко рассказал об ограничениях, которые будут действовать в Киеве, когда город попадет в “красную зону”.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 2,76 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 октября, — более 20,7 тысяч, чуть меньше вчерашнего показателя. Госпитализировано за сутки при этом 5,3 тысячи человек, что на уровне предыдущего дня. Летальных случаев за сутки — 386.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Киев
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,686.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06