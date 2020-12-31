У Києві за добу понад 1300 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіло 1332 особи, найбільше випадків зафіксовано у Святошинському районі столиці. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
“У Києві за минулу добу виявили 1332 хворих на коронавірус. 22 людини померли. Усього за період пандемії в столиці 1919 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 111 471”, — зазначив він.
Зазначається, що захворіли:
— 743 жінки віком від 18 до 99 років;
— 536 чоловіків віком від 18 до 90 рокiв;
— 29 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 24 хлопчика від 1 до 16 років.
Захворів, зокрема, 51 медик.
Так, до лікарень столиці госпіталізували 79 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 547 людей. Усього коронавірус подолали 39 403 мешканці столиці.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському районі — 302, у Дарницькому — 195 та в Солом’янському районі — 174 випадки",- додав Кличко.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих — знову під 3 тисячі.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією.