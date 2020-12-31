В Киеве за сутки более 1300 новых случаев COVID-19

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1332 больных коронавирусом. 22 человека умерли. Всего за период пандемии в столице 1919 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 111 471”, — отметил он.

Отмечается, что заболели:

— 743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;

— 536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

— 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 1 до 16 лет.

Заболел, в частности, 51 медик.

Так, в больницы столицы госпитализировали 79 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 547 человек. Всего коронавирус преодолели 39403 жители столицы.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 302, в Дарницком — 195 и в Соломенском районе — 174 случая”, — добавил Кличко.

Напомним, в Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных — снова под 3 тысячи.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией.