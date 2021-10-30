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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Києві за добу 1455 нових хворих на коронавірус, 54 людини померли

Київ • УНН

 • 25229 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 1455 хворих на коронавірус. 54 людини померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

У Києві за добу 1455 нових хворих на коронавірус, 54 людини померли

Цитата:

“1455 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 54 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 6130 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 258 859”, — повідомив Кличко.

Деталі

Відтак, за минулу добу захворіли 840 жінок віком від 18 до 91 року і 531 чоловік віком від 18 до 92 років. А також 44 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 16 днів до 17 років.

Серед тих, хто померли, 35 жінок віком від 45 до 100 років та 19 чоловіків від 47 до 85 років.

До лікарень столиці госпіталізували 120 хворих на коронавірус та 511 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 783 людини. Загалом коронавірус подолали 229 059 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 333 , в Дарницькому — 227, та в Дніпровському районі — 188 випадків”, — зазначив Кличко.

Доповнення

З понеділка, 1 листопада, Київ увійде до “червоної” зони карантину.

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