В Киеве за сутки 1455 новых больных коронавирусом, 54 человека скончались

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“1455 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 54 человека скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 6130 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 258 859”, — сообщил Кличко.

Детали

За прошедшие сутки заболели 840 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 531 человек в возрасте от 18 до 92 лет. А также 44 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 16 дней до 17 лет.

Среди умерших 35 женщин в возрасте от 45 до 100 лет и 19 мужчин от 47 до 85 лет.

В больницы столицы госпитализировали 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 783 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 229 059 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе - 333, в Дарницком - 227, и в Днепровском районе - 188 случаев", - отметил Кличко.

Дополнение

С понедельника, 1 ноября, Киев войдет в "красную" зону карантина.