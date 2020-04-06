У Києві з початку введення карантинних обмежень склали 530 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Києві починаючи з 11 березня та станом на вечір вчорашнього дня поліцейські склали 530 адміністративних протоколів через порушення карантину. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
"Починаючи з 11 березня, станом на вечір вчорашнього дня було складено 530 протоколів щодо порушення карантину", - зазначили у поліції.
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Нагадаємо, у Київській області поліція притягнула до адмінвідповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які поновили діяльність всупереч вимогам карантину, введеного для запобігання поширенню коронавірусу в Україні.