В Киеве с начала введения карантинных ограничений составили 530 админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Киеве начиная с 11 марта и по состоянию на вечер вчерашнего дня полицейские составили 530 административных протоколов за нарушение карантина. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Начиная с 11 марта, по состоянию на вечер вчерашнего дня было составлено 530 протоколов относительно нарушения карантина", - отметили в полиции.
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Напомним, в Киевской области полиция привлекла к административной ответственности руководителей строительных гипермаркетов, которые возобновили деятельность вопреки требованиям карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса в Украине.