У Києві виявили за минулу добу 802 хворих на коронавірус - 13 людей померли

Цитата

“802 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 13 людей. Усього, за період пандемії, в Києві 5487 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 238 139”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли: 458 жінок віком від 18 до 92 років, 270 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 36 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 38 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 91 хворого на коронавірус та 206 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужала минулої доби 241 людина. Загалом коронавірус подолали 222 111 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі — 144 , в Дарницькому — 123, та в Деснянському районі — 122 випадки”, — Кличко.

Доповнення

Загалом, в Україні зафіксовано вже 2,49 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 жовтня, — понад 15 тисяч, новий антирекорд цієї осені, такої цифри не було з кінця квітня. Госпіталізовано за добу при цьому понад 3,5 тисячі осіб, що дещо менше, ніж напередодні.