В Киеве обнаружили за минувшие сутки 802 больных коронавирусом - 13 человек умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 802 больных коронавирусом. 13 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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“802 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии, в Киеве 5487 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 238 139”, — сообщил Кличко.
Детали
Заболели: 458 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 270 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 36 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 38 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 91 больного коронавирусом и 206 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровел за прошедшие сутки 241 человек. В общем коронавирус преодолели 222 111 жителей столицы.
“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 144, в Дарницком — 123, и в Деснянском районе — 122 случая”, — Кличко.
Дополнение
В общем, в Украине зафиксировано уже 2,49 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 октября, — более 15 тысяч, новый антирекорд этой осенью, такой цифры не было с конца апреля. Госпитализировано за сутки при этом более 3,5 тысячи человек, что несколько меньше, чем накануне.