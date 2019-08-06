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У Києві цього тижня пройдуть сезонні ярмарки

У Києві цього тижня пройдуть сезонні ярмарки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Києві 6-11 серпня триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, передає УНН.

Так, 6 серпня (вівторок) ярмарки відбудуться у:

• у Голосіївському районі – просп. Науки, 88, вул. Володимирська, 80-86-А;
• у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
• у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell"; вул. Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків "Обрій-2000" та "Глорія-Т");
• у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
• у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

У середу, 7 серпня:

• у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
• у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
• у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell"; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків "Обрій-2000" та "Глорія-Т");
• у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
• у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

У четвер, 8 серпня:

• у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
• у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
• у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell"; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків "Обрій-2000" та "Глорія-Т");
• у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
• у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35.

У п’ятницю, 9 серпня:

• у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
• у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки"), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
• у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell"; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків "Обрій-2000" та "Глорія-Т"); вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
• у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А, вул. Алматинська, 64-74;
• у Подільському районі – вул. Полкова, 72;
• у Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської).

У суботу, 10 серпня:

• у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки");
• у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell"; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків "Обрій-2000" та «Глорія-Т»).

У завершальний день - неділю, 11 серпня:

• у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ "Аркадія" до станції метро "Осокорки");
• у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell"; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу
ринків "Обрій-2000" та "Глорія-Т");
• у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Нагадаємо, на головній вулиці столиці 17 та 18 серпня буде проходити загальноміський шкільний ярмарок.

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