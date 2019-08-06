В Киеве на этой неделе пройдут сезонные ярмарки

Так, 6 августа (вторник) ярмарки состоятся в:

• в Голосеевском районе - ул. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;

• в Дарницком районе - ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

• в Деснянском районе - ул. Электротехническая (от заправки WOG - 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от - 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell" ; ул. Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т")

• в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

• в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35.

В среду, 7 августа:

• в Голосеевском районе - Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;

• в Дарницком районе - просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

• в Деснянском районе - ул. Электротехническая (от заправки WOG - 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от - 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell" ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т");

• в Днепровском районе - просп. Соборности, 2-20;

• в Подольском районе - просп. Правды, 5-11.

В четверг, 8 августа:

• в Голосеевском районе - ул. Новопироговская, 25, ул. Колпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)

• в Дарницком районе - просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

• в Деснянском районе - ул. Электротехническая (от заправки WOG - 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от - 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell" ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т")

• в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10, просп. Генерала Ватутина, 12-А;

• в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35.

В пятницу, 9 августа:

• в Голосеевском районе - просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

• в Дарницком районе - просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;

• в Деснянском районе - ул. Электротехническая (от заправки WOG - 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от - 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell" ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т") ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

• в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;

• в Подольском районе - ул. Полковая, 72;

• в Соломенском районе - ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и Максима Кривоноса) пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и

Смоленской).

В субботу, 10 августа:

• в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" в

станции метро "Осокорки")

• в Деснянском районе - ул. Электротехническая (от заправки WOG - 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от - 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell" ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т»).

В заключительный день - воскресенье, 11 августа:

• в Дарницком районе - пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" в станции метро "Осокорки")

• в Деснянском районе - ул. Электротехническая (от заправки WOG - 2, 4-Б, 6, 16, 18, 10, 26, 28, и с другой стороны от - 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки "Shell" ; Электротехническая, 2-А, напротив центрального входа

рынков "Горизонт-2000" и "Глория-Т")

• в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).

Напомним, на главной улице столицы 17 и 18 августа будет проходить общегородская школьная ярмарка.