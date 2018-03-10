У Києві та Рівному зловмисники протаранили два поліцейських авто, 5 правоохоронців травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні вночі у Києві та Рівному під час переслідування правопорушники протаранили два поліцейських автомобіля, в наслідок чого п ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної полції України Сергій Князєв, передає УНН.
“Сьогодні вночі одночасно в м Київ та м Рівне отримали травми під час несення служби п’ятеро поліцейських. При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто. В обох випадках порушники затримані та поміщені в ІТТ”, — написав Князєв.
Громадяни та суспільство, додав він, повинні сприймати поліцейського адекватно та реагувати на його вимогу. Зворотна реакція призводить до таких наслідків.
Як повідомляв УНН, співробітник поліції полку особливого призначення вчинив самогубство, перебуваючи на посту у селищі Козин неподалік резиденції Президента України Петра Порошенка.