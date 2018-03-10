В Киеве и Ровно злоумышленники протаранили два полицейских авто, 5 правоохранителей травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня ночью в Киеве и Ровно во время преследования правонарушители протаранили два полицейских автомобиля, в результате чего пятеро полицейских получили телесные повреждения. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ровно получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При схожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто. В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС", - написал Князев.
Граждане и общество, добавил он, должны воспринимать полицейского адекватно и реагировать на его требование. Обратная реакция приводит к таким последствиям.
Как сообщал УНН, сотрудник полиции полка особого назначения совершил самоубийство, находясь на посту в поселке Козин недалеко от резиденции Президента Украины Петра Порошенко.