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У Києві та області оголосили штормове попередження: очікують дощ і шквали

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили, що у найближчі дві години у Києві та в області очікується дощ, гроза та шквальний вітер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

У Києві та області оголосили штормове попередження: очікують дощ і шквали

“За даними УкрГідрометцентру, у найближчі дві години 25 серпня з утриманням вночі 26 серпня у Києві та Київській області значний дощ, гроза, шквал 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНН повідомляв, що до кінця доби у Києві очікуються значні дощі.

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