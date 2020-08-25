У Києві та області оголосили штормове попередження: очікують дощ і шквали

“За даними УкрГідрометцентру, у найближчі дві години 25 серпня з утриманням вночі 26 серпня у Києві та Київській області значний дощ, гроза, шквал 15-20 м/с”, - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНН повідомляв, що до кінця доби у Києві очікуються значні дощі.