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До кінця доби у Києві очікуються значні дощі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Сьогодні до кінця доби та вночі 26 серпня в Києві очікуються значні дощі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

До кінця доби у Києві очікуються значні дощі

"До кінця доби 25 серпня та вночі 26 серпня в столиці очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні з посиланням на Український гідрометцентр.

Жителів столиці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу, а саме:

  • Якщо сильний дощ застав на вулиці, за можливості слід оминати великих дерев, адже гілки можуть становити велику небезпеку;

  • Якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі й не втратити керування.

Нагадаємо, по Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями значні, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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