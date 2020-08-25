До кінця доби у Києві очікуються значні дощі

"До кінця доби 25 серпня та вночі 26 серпня в столиці очікуються значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні з посиланням на Український гідрометцентр.

Жителів столиці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного дощу, а саме:



Якщо сильний дощ застав на вулиці, за можливості слід оминати великих дерев, адже гілки можуть становити велику небезпеку;







Якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі й не втратити керування.



Нагадаємо, по Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями значні, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.