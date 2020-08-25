Від 12° до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. По Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями значні, повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, у більшості західних, північних та центральних областей короткочасні грозові дощі, у західній частині подекуди значні дощі, на решті території без опадів.
Температура вночі 12-18°, вдень 22-33°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.