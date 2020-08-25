От 12° до 33° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, в большинстве западных, северных и центральных областей кратковременные грозовые дожди, в западной части местами значительные дожди, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-18°, днем 22-33°.

Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.