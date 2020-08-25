До конца суток в Киеве ожидаются значительные дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня до конца суток и ночью 26 августа в Киеве ожидаются значительные дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"До конца суток 25 августа и ночью 26 августа в столице ожидаются значительные дожди (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Жителей столицы призывают соблюдать основные рекомендации во время сильного дождя, а именно:
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- Если сильный дождь застал на улице по возможности следует избегать больших деревьев, ведь ветви могут представлять большую опасность;
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- Если же во время сильного дождя вы находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Это позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
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Напомним, по Украине сегодня пройдут дожди, местами значительные, воздух днем прогреется до 33 градусов тепла.