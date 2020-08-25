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Кліматологи розповіли про погоду на День незалежності за 29 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського з нагоди Дня 29-ї річниці Незалежності України підготували огляд погоди у Києві за 29 років. Серед іншого, визначили найхолоднішу ніч, найспекотніший день, максимальну кількість опадів, а також максимальну швидкість вітру. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку ЦГО в Facebook.

Кліматологи розповіли про погоду на День незалежності за 29 років

"До дня 29-ї річниці Незалежності України кліматологами Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підготовлено огляд погоди за 29 років. За даними спостережень метеорологічної станції у Києві, середньодобова температура за цей період склала +19,1°С, найхолоднішу ніч спостерігали у 1998 році, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +9,9°С, найспекотніший день зафіксували у 2007 році, коли максимальна температура після полудня підвищилась до +35,8°С", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що максимальна швидкість вітру в цей день досягла 15 м/с (54 км/год) у 2017 році, а опадів найбільше випало у 2014 році – 5,6 мм.

"Ймовірність випадіння опадів склала 27%, тобто кожний четвертий день був з дощем.

За даними спостережень гідрологічної станції Київ найхолодніша вода для Венеціанського острову (Гідропарк) була у 1998 році +19,2°С, а найтеплішою вона була у 2001 році +24,7°С", - повідомили в обсерваторії.

"Аналізувалася дата саме 24 серпня з періоду 1991 по 2019 рік. Тобто за цей період (29 років - ред.) цей один день аналізувався, як, коли були максимальні, мінімальні показники цього дня", - пояснили УНН в обсерваторії.

Нагадаємо, за останні 100 років середньорічна температура повітря в Україні зросла більше, ніж загальносвітова.

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