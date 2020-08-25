Климатологи рассказали о погоде на День независимости за 29 лет

"Ко дню 29-й годовщины Независимости Украины климатологами Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подготовлен обзор погоды за 29 лет. По данным наблюдений метеорологической станции в Киеве, среднесуточная температура за этот период составила +19,1°С, самую холодную ночь наблюдали в 1998 году, когда минимальная температура под утро опустилась до +9,9°С, самый жаркий день зафиксировали в 2007 году, когда максимальная температура после полудня повысилась до +35,8°С", - говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальная скорость ветра в этот день достигла 15 м/с (54 км/ч) в 2017 году, а осадков больше выпало в 2014 году - 5,6 мм.

"Вероятность выпадения осадков составила 27%, то есть каждый четвертый день был с дождем.

По данным наблюдений гидрологической станции Киев самая холодная вода для Венецианского острова (Гидропарк) была в 1998 году +19,2°С, а самой теплой она была в 2001 году +24,7°С ", - сообщили в обсерватории.

"Анализировалась дата именно 24 августа с периода 1991 по 2019 год. То есть за этот период (29 лет - ред.) этот один день анализировался, как, когда были максимальные, минимальные показатели в этот день", - пояснили УНН в обсерватории.

Напомним, за последние 100 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла больше, чем общемировая.