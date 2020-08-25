В Киеве и области объявили штормовое предупреждение: ожидается дождь и шквалы
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в ближайшие 2 часа в Киеве и области ожидается дождь, гроза и шквальный ветер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие два часа 25 августа с удержанием ночью 26 августа в Киеве и Киевской области сильный дождь, гроза, шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Климатологи рассказали о погоде на День независимости за 29 лет
Ранее УНН сообщал, что до конца суток в Киеве ожидаются значительные дожди.