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У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України

У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Києві спостерігається наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. Про це заявила директор департаменту охорони здоров’я м. Києва Валентина Гінзбург, передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У Києві – наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності України. І лише активна позиція людей щодо вакцинації може убезпечити столицю. Визначитися щодо необхідності вакцинації слід із лікарем, із яким підписано декларацію, і в найближчі дні провести щеплення", - повідомили у КМДА, посилаючись на Гінзбург.

Вона розповіла, що за 6 місяців 2019 року в Києві на кір захворіло понад 5000 осіб, із яких майже 3000 – дорослі. Це у тричі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Близько 50% хворих потребували госпіталізації через тяжкий перебіг хвороби. Цього року від кору померли 2 дорослих, які не були щеплені та звернулися до лікарів запізно.

За її словами, у 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 – 3. У 2017 – 87. У 2018 – 3045. А за півроку 2019-го – понад 5000.

Окрім того, вона повідомила, що, за висновками фахівців, планові щеплення в попередні роки не отримала досить велика кількість дітей віком до 5 років та від 7 до 14 років.

Нагадаємо, з початку цього року на кір в Україні захворіли 57 107 людей.

Як повідомляв УНН, за тиждень на кір в Україні захворіла 261 людина. Найбільше нових випадків кору зареєстрували, зокрема, у Києві та Київській області.

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