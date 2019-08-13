В Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. Об этом заявила директор департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В Киеве - самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. И только активная позиция людей по вакцинации может обезопасить столицу. Определиться о необходимости вакцинации следует с врачом, с которым подписана декларация, и в ближайшие дни провести прививки", - сообщили в КГГА, ссылаясь на Гинзбург.
Она рассказала, что за 6 месяцев 2019 году в Киеве корью заболело более 5000 человек, из которых почти 3000 - взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации из-за тяжелого течения болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, которые не были привиты и обратились к врачам слишком поздно.
По ее словам, в 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. 2016 - 3. В 2017 - 87. В 2018 - 3045. А за полгода 2019-го - более 5000.
Кроме того, она сообщила, что, по заключению специалистов, плановые прививки в предыдущие годы не получило достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.
Напомним, с начала этого года корью в Украине заболели 57107 человек.
Как сообщал УНН, за неделю корью в Украине заболело 261 человек. Больше всего новых случаев кори зарегистрировали, в частности, в Киеве и Киевской области.