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У Києві протягом минулої доби від COVID-19 померло семеро людей, захворіло понад 460

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 467 хворих на коронавірус. Семеро людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 260 жінок віком від 18 до 86 років, 173 чоловіки віком від 18 до 88 років, 20 дівчаток віком від 2 до 17 років і 14 хлопчиків віком від 1 місяця до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 55 хворих на коронавірус, а також 125 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 108 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському та Дарницькому районах — по 63, у Деснянському — 62, Дніпровському — 55 випадків.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5352 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 231 584. Подолали вірус 219 636 мешканців столиці.

Додамо

Протягом 22 вересня в Україні зафіксували 7 866 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 070 осіб, летальних випадків — 123.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 144 768 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 91 615 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 53 153 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 11,8 млн щеплень.

Українські Національні Новини

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