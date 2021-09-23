В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло семь человек, заболело более 460
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 467 больных коронавирусом. Семь человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 260 женщин в возрасте от 18 до 86 лет, 173 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет, 20 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 14 мальчиков в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 55 больных коронавирусом, а также 125 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 108 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском и Дарницком районах — по 63, в Деснянском — 62, Днепровском — 55 случаев.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5352 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 231 584. Преодолели вирус 219 636 жителей столицы.
Добавим
В течение 22 сентября в Украине зафиксировали 7866 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2070 человек, летальных исходов — 123.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 144 768 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 91 615 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 53 153 человека. Всего с начала кампании сделано 11,8 млн прививок.