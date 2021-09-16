У Києві протягом минулої доби понад 360 хворих на COVID-19. Двоє людей померли

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 205 жінок віком від 19 до 84 років, 117 чоловіків віком від 20 до 87 років, 17 дівчаток віком від 2 до 17 років та 23 хлопчики віком від одного до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 38 хворих на коронавірус, а також 102 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 157 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі — 72, Солом’янському — 52, Дарницькому районі — 46 випадків.

Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5323 людини. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 229 076. Подолали вірус 218 882 мешканці столиці.

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