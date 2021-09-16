В Киеве за прошедшие сутки более 360 больных COVID-19. Два человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 362 больных коронавирусом. Два человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 205 женщин в возрасте от 19 до 84 лет, 117 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет, 17 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 23 мальчика в возрасте от одного до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 38 больных коронавирусом, а также 102 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 157 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 72, Соломенском — 52, Дарницком районе — 46 случаев.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5323 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 229 076. Преодолели вирус 218 882 жителя столицы.
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