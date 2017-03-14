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У Києві планують створити парк відпочинку біля озера Редькине

У Києві планують створити парк відпочинку біля озера Редькине

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили створення парку відпочинку на вул. Богатирській (біля озера Редькине) в Оболонському районі м. Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради, передає УНН

“Мова йде про знамените озеро Міністерка, так його називають місцеві жителі. Раніше воно вважалося найчистішим озером столиці. Однак сьогодні, на жаль, його важко таким назвати. Унікальна фауна і флора, яка існує в цьому озері, дуже сильно страждає від засмічення і паводків. У першу чергу, слід провести роботи з розчищення озера. Ми хочемо врятувати Редькине, створити там еко-парк, парк відпочинку. Сьогодні там немає відповідної інфраструктури, відсутні умови для комфортного проведення вільного часу. Нам потрібно облаштувати біля озера цивілізоване місце для відпочинку”, — зазначив ініціатор даного рішення, депутат Київради Владислав Михайленко.

Орієнтовна площа майбутнього парку становить 30,45 га. Ділянка знаходиться на вулиці Богатирській. Відтак, Оболонський район столиці може поповнитися ще однієї зеленою зоною. Проект рішення передбачає можливість залучення коштів меценатів для проведення благоустрою території та облаштування парку.

Проект рішення ще розглядатимуть на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв УНН, цього року в Києві відремонтують 120 парків та скверів.

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