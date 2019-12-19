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У Києві не знайшли вибухівки на станції метро "Льва Толстого"

У Києві не знайшли вибухівки на станції метро "Льва Толстого"

Київ • УНН

 • 20680 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві станцію “Площа Льва Толстого”, а також пересадку відчинено на вхід та вихід - вибухівку не знайдено, передає УНН із посиланням на пресслужбу столичного метрополітену.

“Станцію „Площа Льва Толстого“ + пересадку відчинено на вхід та вихід. Вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — йдеться у повідомленні.

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За інформацією пресслужби, метрополітен працює у звичайному режимі.

Як повідомляв УНН, у Києві "замінували" станцію метро "Площа Льва Толстого".

Українські Національні Новини

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Київ

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