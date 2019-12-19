В Киеве не нашли взрывчатки на станции метро "Льва Толстого"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве станцию "Площадь Льва Толстого", а также пересадку открыли на вход и выход - взрывчатку не нашли, передает УНН со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.
"Станция "Площадь Льва Толстого" + пересадку открыто на вход и выход. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, метрополитен работает в обычном режиме.
Как сообщал УНН, в Киеве "заминировали" станцию метро "Площадь Льва Толстого".