У Києві на жінку впало дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У столиці внаслідок падіння дерева було травмовано жінку. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України в місті Києві.
Так, 27 серпня, о 10:04, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на вул. Чегоріна, 59-А, на людину впало дерево.
По прибуттю на місце події рятувальники виявили потерпілу, яка знаходилася біля поваленого дерева.
Жінка перебувала в свідомості, а також їй пощастило, що дерево тільки вдарило її, а не привалило.
За допомогою нош рятувальники транспортували жінку до карети швидкої медичної допомоги, яка доставила потерпілу до лікарні.
Нагадаємо, у місті Павлоград Дніпрпетровської області внаслідок падіння дерева було пошкоджено три легковики.