В Киеве на женщину упало дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В столице в результате падения дерева была травмирована женщина. Об этом УНН сообщили в пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве.
Так, 27 августа, в 10:04, к спасателям поступило сообщение о том, что на ул. Чегорина, 59-А, на человека упало дерево.
По прибытию на место происшествия спасатели обнаружили потерпевшую, которая находилась у поваленного дерева.
Женщина находилась в сознании, а также ей повезло, что дерево только ударило ее, а не привалило.
С помощью носилок спасатели транспортировали женщину в карету скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.
Напомним, в городе Павлоград Днепрпетровской области в результате падения дерева были повреждены три легковушки.