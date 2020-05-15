У Києві на вулиці виявили вбитого чоловіка

Встановлено, що покійний мешканець Києва 1988 року народження. Тіло було виявлене вдень 14 травня. Під час огляду виявлено колото-різані рани грудної клітини, які, ймовірно, і стали причиною смерті.

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Поліція розпочала розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, в Івано-Франківську у квартирі виявили труп жінки.