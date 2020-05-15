В Киеве на улице обнаружили убитого мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Киеве в Оболонском районе посреди улицы обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Установлено, что покойный житель Киева 1988 года рождения. Тело было обнаружено днем 14 мая. При осмотре обнаружено колото-резаные раны грудной клетки, которые, вероятно, и стали причиной смерти.
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Полиция начала расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, в Ивано-Франковске в квартире обнаружили труп женщины.