В Киеве на улице обнаружили убитого мужчину

Установлено, что покойный житель Киева 1988 года рождения. Тело было обнаружено днем 14 мая. При осмотре обнаружено колото-резаные раны грудной клетки, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве нашли труп в лесополосе

Полиция начала расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, в Ивано-Франковске в квартире обнаружили труп женщины.