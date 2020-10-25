У Києві на момент закриття дільниць грубих порушень не зафіксовано — КМДА

“За інформацією Головного Управління Національної поліції України в м. Києві, станом на 20:00 грубих порушень виборчого законодавства та порушень публічного порядку не зафіксовано. У день виборів до поліції надійшло 521 повідомлення. У тому числі, щодо незаконної агітації — 171 повідомлення. До ЄРДР внесено відомості — 4, із них: Печерське управління поліції внесло два — за ст. 356 Кримінального кодексу України (самоуправство); Святошинське управління поліції за ч. 2 ст. 60 (підкуп виборців); Деснянське управління поліції — за ч. 4 ст. 160 Кримінального кодексу України (підкуп виборців). Щодо інших фактів проводяться перевірки правоохоронних органів. Складено 14 адмінматеріалів”, — розповів Загуменний.

Він додав, що у день виборів до забезпечення громадського порядку залучені близько 8 тисяч поліцейських, а у патрулюванні в парках, скверах та на вокзалах допомагає “Муніципальна охорона”.

Як повідомляв УНН, результати екзит-полу, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, показують відрив чинного мера Віталія Кличка від інших кандидатів на посаду міського голови. Результати екзит-полу також показують лідерство партій “Удар” та “Європейська Солідарність” на виборах до Київради.