В Киеве на момент закрытия участков грубых нарушений не зафиксировано - КГГА

“По информации Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве, по состоянию на 20:00 грубых нарушений избирательного законодательства и нарушений общественного порядка не зафиксировано. В день выборов в полицию поступило 521 сообщение. В том числе, о незаконной агитации — 171 сообщения. В ЕРДР внесены сведения — 4, из них: Печерское управление полиции внесло два — по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство); Святошинское управление полиции по ч. 2 ст. 60 (подкуп избирателей) Деснянское управление полиции — по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей). Что касается других фактов, проводятся проверки правоохранительных органов. Составлено 14 админматериалов”, — рассказал Загуменный.

Он добавил, что в день выборов к обеспечению общественного порядка привлечены около 8 тысяч полицейских, а в патрулировании в парках, скверах и на вокзалах помогает “Муниципальная охрана”.

Как сообщал УНН, результаты экзит-пола, проведенного социологической группой “Рейтинг”, показывают отрыв действующего мэра Виталия Кличко от других кандидатов на должность городского головы. Результаты экзит-пола также показывают лидерство партий “Удар” и “Европейская Солидарность” на выборах в Киевсовет.