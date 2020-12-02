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У Києві на карантин через COVID-19 зачинені 4 школи та 7 дитсадків

У Києві на карантин через COVID-19 зачинені 4 школи та 7 дитсадків

Київ • УНН

 • 15244 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві через випадки захворювання на COVID-19 зачинені 4 школи та 7 дитячих садочків. Хворіють понад 980 педагогів. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.

“Щодо навчального процесу в столиці. На сьогодні в місті зачинено на карантин 4 школи. Хочу нагадати, в понеділок було 6. Тобто, дві школи відновили навчання. На дистанційному навчанні зараз знаходяться 1161 клас у 286 школах Києва. Всього хворих на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) школярів в нашому місті 1328. Також хворіють понад 980 педагогів. У дитячих садках через виявлення випадків вірусу тимчасово закрита 191 група у 146 садках. 7 садочків повністю зачинені на карантин”, — сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що наповненість дітей у дитячих садках сьогодні понад 51%.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, скільки школярів наразі хворіє на COVID-19.

Також нагадаємо, що в Україні вже 758 тис. випадків COVID-19, за добу — 13 141.

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