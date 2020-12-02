В Киеве на карантин из COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов. Болеют более 980 педагогов. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
“Касательно учебного процесса в столице. На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы. Хочу напомнить, в понедельник было 6. То есть, две школы возобновили обучение. На дистанционном обучении сейчас находятся 1161 класс 286 школах Киева. Всего больных коронавирус (коронавирусной болезни COVID-19 — ред.) школьников в нашем городе 1328. Также болеют более 980 педагогов. В детских садах из-за обнаружения случаев вируса временно закрыта 191 группа в 146 садах. 7 садов полностью закрыты на карантин”, — сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня более 51%.
Напомним, в Минздраве сообщили, сколько школьников на данный момент болеет COVID-19.
Также напомним, что в Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 13 141.