В Киеве на карантин из COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов

ukru
ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 20499 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 35176 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53804 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 77695 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106198 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110671 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 123624 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 155826 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202098 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196312 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 86035 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 59677 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 72479 просмотра
россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

россияне принудительно включают спортсменов на временно оккупированных территориях в ряды своей армии - ЦНС

4 марта, 02:04 • 48565 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 35750 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 345097 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 297094 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 451523 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 417323 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 400144 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 115880 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 194376 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 222055 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 201513 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 287772 просмотра
Актуальное
В Киеве на карантин из COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов

В Киеве на карантин из COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов

Киев  •  УНН

 • 15230 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве из-за случаев заболевания COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов. Болеют более 980 педагогов. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

“Касательно учебного процесса в столице. На сегодня в городе закрыты на карантин 4 школы. Хочу напомнить, в понедельник было 6. То есть, две школы возобновили обучение. На дистанционном обучении сейчас находятся 1161 класс 286 школах Киева. Всего больных коронавирус (коронавирусной болезни COVID-19 — ред.) школьников в нашем городе 1328. Также болеют более 980 педагогов. В детских садах из-за обнаружения случаев вируса временно закрыта 191 группа в 146 садах. 7 садов полностью закрыты на карантин”, — сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня более 51%.

Напомним, в Минздраве сообщили, сколько школьников на данный момент болеет COVID-19.

Также напомним, что в Украине уже 758 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 13 141.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы