У Києві на COVID-19 хворіють понад 1100 педагогів та близько 1500 школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють понад 1100 педагогів та близько 1500 школярів. Загалом на дистанційне навчання переведено 1190 класів. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Щодо навчального процесу в нашому місті. На сьогодні в столиці зачинено на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні 1190 класів у 289 школах. Всього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) школярів у нашому Києві майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів. Через виявлення випадків вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155 садках. 10 садочків повністю зачинені на карантин", — повідомив Кличко.
Він зазначив, що наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить понад 46%.
Нагадаємо, у Києві за добу виявили понад 1,5 тис. хворих на COVID-19.
Лікарні міста для хворих на COVID-19 заповнені на близько 52%.