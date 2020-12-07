У Києві на COVID-19 хворіють понад 1100 педагогів та близько 1500 школярів

“Щодо навчального процесу в нашому місті. На сьогодні в столиці зачинено на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні 1190 класів у 289 школах. Всього хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 — ред.) школярів у нашому Києві майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів. Через виявлення випадків вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155 садках. 10 садочків повністю зачинені на карантин", — повідомив Кличко.

Він зазначив, що наповненість дітей у дитячих садках сьогодні становить понад 46%.

Нагадаємо, у Києві за добу виявили понад 1,5 тис. хворих на COVID-19.

Лікарні міста для хворих на COVID-19 заповнені на близько 52%.