В Киеве COVID-19 болеют более 1100 педагогов и около 1500 школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 болеют более 1100 педагогов и около 1500 школьников. Всего на дистанционное обучение переведено 1190 классов. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Относительно учебного процесса в нашем городе. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении 1190 классов в 289 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в нашем Киеве почти 1500. Также болеют более 1100 педагогов. Из-за обнаружения случаев вируса временно закрыты 215 групп в 155 садах. 10 садов полностью закрыты на карантин", - сообщил Кличко.
Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня составляет более 46%.
Напомним, в Киеве за сутки обнаружили более 1,5 тыс. больных COVID-19.
Больницы города для больных COVID-19 заполнены на около 52%.