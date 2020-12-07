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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 20376 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 35029 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 53693 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 77582 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 106178 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 110660 просмотра

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В Киеве COVID-19 болеют более 1100 педагогов и около 1500 школьников

В Киеве COVID-19 болеют более 1100 педагогов и около 1500 школьников

Киев  •  УНН

 • 13108 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Киеве коронавирусной болезнью COVID-19 болеют более 1100 педагогов и около 1500 школьников. Всего на дистанционное обучение переведено 1190 классов. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Относительно учебного процесса в нашем городе. На сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ. На дистанционном обучении 1190 классов в 289 школах. Всего больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) школьников в нашем Киеве почти 1500. Также болеют более 1100 педагогов. Из-за обнаружения случаев вируса временно закрыты 215 групп в 155 садах. 10 садов полностью закрыты на карантин", - сообщил Кличко.

Он отметил, что наполненность детей в детских садах сегодня составляет более 46%.

Напомним, в Киеве за сутки обнаружили более 1,5 тыс. больных COVID-19.

Больницы города для больных COVID-19 заполнены на около 52%.

Украинские Национальные Новости

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