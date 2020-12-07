Київські лікарні для хворих на COVID-19 заповнені на близько 52%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва для хворих на COVID-19 становить близько 52%. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Не зменшується в столиці кількість хворих, які потребують госпіталізації. Загалом в стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 2146 хворих на коронавірус. Із них 15 дітей. У важкому стані перебувають 1229 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1477 людей. Під апаратами штучної вентиляції легень знаходяться 33 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах нашого міста майже 52%”, - сказав Віталій Кличко.
Нагадаємо, у Києві за останню добу виявили понад 1,5 тис. хворих на COVID-19.
Всього в Україні вже 821 тис. випадків COVID-19, за добу - 8 641.