Киевские больницы для больных COVID-19 заполнены на около 52%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях Киева для больных COVID-19 составляет около 52%. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Не уменьшается в столице количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений столицы на сегодня лечатся 2146 больных коронавирус. Из них 15 детей. В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Во аппаратами искусственной вентиляции легких находятся 33 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях нашего города почти 52%", - сказал Виталий Кличко.
Напомним, в Киеве за последние сутки обнаружили более 1,5 тыс. больных COVID-19.
Всего в Украине уже 821 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 8641.