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У Києві на благодійному концерті зберуть кошти на відновлення будинку Миколи Леонтовича

Київ • УНН

 • 19495 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. У Freedom Hall 23 січня відбудеться великий благодійний концерт заради спасіння від руйнування унікального об’єкту культурної спадщини — будинку Миколи Леонтовича. Наталія Могилевська, Тayanna, Тоня Матвієнко, Jerry Heil, Viktoria Vasalati, Анна Буткевич, Девід Аксельрод, Гайтана заспівають у цей вечір на благодійному концерті, щоб зібрати кошти на відновлення занедбаного будинку родини композитора у селі Шершні на Вінниччині. Благочинну ініціативу також підтримають своїми виступами всесвітньо відомий хор “Щедрик” та один із найкращих у світі скрипалів-віртуозів Ілля Бондаренко.

У Києві на благодійному концерті зберуть кошти на відновлення будинку Миколи Леонтовича

Фонд гуманітарного розвитку України запрошує небайдужих українців долучитися до благодійної ініціативи та відвідати концерт. Благодійні квитки можна придбати на сайті Freedom Hall та в касах міста: https://freedomhall.kiev.ua/events/leontovych-help.

“Ми не можемо спостерігати осторонь, як десятиліттями ігнорується проблема будиночку дитинства Миколи Леонтовича, доведеного на сьогодні до аварійного стану. Ми маємо врятувати цю унікальну історичну пам’ятку заради майбутнього”, — наголошує організатор заходу Наталія Заболотна.

Гостями урочистого прийому та благодійного концерту стануть представники істеблішменту: народні депутати, політики, громадські лідери, посли іноземних держав, представники українського та міжнародного бізнесу, діячі культури та мистецтва, представники ЗМІ та всі небайдужі.

Під час заходу відбудеться благодійний аукціон. Свої лоти вже надали відомі українські митці, колекціонери та дизайнери. Серед них представлені сукні від Юлії Магдич, твори Олега Тістола, Дарини Момот, Миколи Маценка, Марка Гейка, Володимира Яковця, Михайла Демцю, Саїда Ахмаді, Олександра Ройтбурда, Ольги Рондяк, Юрія Соломка, Володимира Сая та інших. Заявлений також унікальний лот-джокер, який організатори поки тримають у секреті.

У лютому 2018-го року Фонд гуманітарного розвитку України оголосив про проведення архітектурного конкурсу ескізів на бачення реновації славетного будинку на Вінниччині комплексу Миколи Леонтовича, який об’єднає кілька культурних та освітніх об’єктів. Автор кращого проекту Олексій Семирог-Орлик запропонував збереження будинку Леонтовича у максимально автентичному вигляді завдяки використанню легких матеріалів та скла, що зможуть охороняти будівлю від впливу зовнішнього середовища.

Наразі в планах благодійників і місцевої громади реновація й музеїфікація будинку. Окрім музею, планується створити на його базі дитячу музичну школу Миколи Леонтовича, театр під відкритим небом та постійну резиденцію Святого Миколая.
Важливо, що сьогодні з’явився шанс не лише вберегти унікальну історико-культурну пам’ятку, а й створити на культурній мапі Європи новий туристичний маршрут до місця, де пройшло дитинство унікального композитора, що подарував світу справжній Гімн Різдва. Першим кроком до цього стане урочистий прийом та великий благодійний концерт, де будуть зібрані кошти на порятунок будинку.

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