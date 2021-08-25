У Києві десята частина усіх активних хворих на COVID-19 в Україні

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 109 хворих на коронавірус. Дві людини померли. Водночас, у Києві наразі хворіє 2 540 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію мера Києва Віталія Кличка та дані з карти РНБО про поширення коронавірусу.

Так, по Україні загалом 20 909 активних хворих, з яких 2 540, або близько 12% від усіх хворих — у Києві.

Цитата:

“109 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Дві людини померли. Загалом, з початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5271 людина. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 222 840”, — повідомив Кличко у Facebook.

Деталі

Захворіли за минулу добу 65 жінок віком від 19 до 83 років, 36 чоловіків віком від 21 до 84 років. А також 4 дівчинки від 1 до 16 років і 4 хлопчики від 5 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 хворих на коронавірус. А також 54 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 50 осіб. Загалом коронавірус подолали 215 029 жителів столиці.

“Найбільше випадків (за минулу добу — ред.) захворювання виявили в Оболонському районі — 25, у Шевченківському — 21 та в Дарницькому районі — 15 випадків”, — додав Кличко.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,276 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 24 серпня, — понад 720, певне зростання проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому 682 осіб, що більше, ніж напередодні.

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