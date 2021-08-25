В Киеве десятая часть всех больных COVID-19 в Украине

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 109 больных коронавирусом. Два человека умерли. В то же время, в Киеве на сегодня болеет 2540 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко и данные с карты СНБО о распространении коронавируса.